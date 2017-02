Dreyer und Klöckner begrüßen Beschluss für schnellere Abschiebungen

Der Bund-Länder-Beschluss für eine Beschleunigung von Abschiebungen hat in Rheinland-Pfalz die Zustimmung der Regierungschefin wie der Oppositionsführerin gefunden. Beide setzten dabei am Freitag aber unterschiedliche Akzente.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) begrüßte die Vereinbarung eines «Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht», forderte aber zügigere Asylverfahren. Damit Flüchtlinge bereits aus der Erstaufnahme schneller in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden könnten, müsse das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Bearbeitung von Asyl- und Folgeanträgen beschleunigen, betonte die Bundesratspräsidentin am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.



Dreyer wertete es positiv, dass die freiwillige Rückkehr gestärkt werden soll. «Bereits in der Vergangenheit hat die Landesregierung die Ausreiseberatung und die Ausreiseförderung in Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich überdurchschnittlich stark ausgeweitet.» Das Land habe auch bisher schon die Voraussetzungen geschaffen, um zügige Rückführungen bei Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive zu gewährleisten.



Die CDU-Fraktionsvorsitzende Julia Klöckner bezeichnete die Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als «ein wichtiges, ein notwendiges Treffen». Der Hinweis von Dreyer auf das BAMF sei aber ein «Ablenkungsmanöver», kritisierte Klöckner. Es gebe in Rheinland-Pfalz mehrere tausend Menschen, die ausreisepflichtig seien, aber nicht abgeschoben würden. Über Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) sagte Klöckner: «Wir merken, das Zurückführen ist nicht so ihre Sache.» Wie kürzlich der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Thomas Oppermann, sprach sich Klöckner dafür aus, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge wieder nach Nordafrika zurückzubringen.