Eingeschaltete Heizdecke löst Hausbrand aus: 150 000 Euro Schaden

Ein Löschfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht ist zu sehen. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv Foto: dpa

(Wörth am Rhein (dpa/lrs)) Bei einem Feuer in einem Reihenhaus in Jockgrim im Landkreis Germersheim ist ein Sachschaden von rund 150 000 Euro entstanden.