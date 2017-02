Warnung vor pflanzlichen Giftstoffen in einem Säuglings- und Kindertee

Der in Filterbeuteln verpackte Tee des Herstellers Sidroga in Bad Ems mit der Produktbezeichnung «Sidroga Bio Säuglings- und Kindertee» enthalte Pyrrolizidinalkaloide, wurde am Freitag als Grund der Warnung genannt.



Bei diesen Stoffen handelt es sich um Inhalte, die in mehr als 350 Pflanzenarten nachgewiesen wurden, darunter das Jakobskreuzkraut. In hohen Dosen können diese Stoffe zu Erkrankungen führen, die meist die Leber betreffen. Pyrrolizidinalkaloide können in Lebensmittel gelangen, wenn etwa Wildkräuter mit diesen Inhaltsstoffen in Anbauflächen von Nutzpflanzen vorkommen.