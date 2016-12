Rheinland-Pfalz schickt 31 Leute zur Bundespräsidentenwahl

Lars Reichow. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die Wahlleute aus Rheinland-Pfalz für die Wahl des Bundespräsidenten am 12. Februar stehen fest. Der Landtag in Mainz wählte am Dienstag 31 Vertreter für die Bundesversammlung.