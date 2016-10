Rheinland-pfälzische CDU: Keine möglicherweise illegalen Spenden 2006 und 2007

Archiv: Der Bundestagsabgeordnete und Schatzmeister der rheinland-pfälzischen CDU, Peter Bleser, bei einer Pressekonferenz der rheinland-pfälzischen CDU Foto: Uwe Anspach (dpa)

(Mainz) Der frühere Geheimagent Mauss steht laut seinem Anwalt hinter einer Firma, in deren Auftrag Tausende Euro an die CDU in Rheinland-Pfalz gespendet wurden. Landesschatzmeister Bleser hat geprüft, ob es vor 2008 schon Spenden gab.