Rheinland-pfälzische CDU äußert sich zu Spenden

Zum Wahlkreis des Politikers gehört der Landkreis Cochem-Zell, dessen CDU-Kreisverband zu den bevorzugten Empfängern der Spenden in einer Gesamthöhe von 82 000 Euro gehörte.

Da die Partei Zweifel an der Herkunft hat, hat sie das Geld an das Bundestagspräsidium weitergeleitet. Die Eisenacher Kanzlei, die die Spenden jahrelang an die CDU überwies, hatte auf Anfrage der Partei mitgeteilt, dass es sich um «weitergeleitete Spenden Dritter» handle. Damit wäre deren Annahme unzulässig. Am Freitag wurde bestätigt, dass die Kanzlei seit mehr als 30 Jahren mit dem ehemaligen Geheimagenten Werner Mauss zusammenarbeitet, der sich zurzeit vor dem Landgericht Bochum wegen Steuerhinterziehung verantworten muss.