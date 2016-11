Rheinland-pfälzische Wirtschaft ist verunsichert

Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz befürchtet nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten negative Auswirkungen für den Handel. „Da Donald Trump in den vergangenen Monaten vor allem auch mit protektionistischen Vorschlägen Stimmung gemacht hat, ist die Verunsicherung in der Wirtschaft groß“, teilte die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) am Mittwoch in Koblenz mit.



Die Wirtschaftsbeziehungen zu den USA seien eine zentrale Säule für die exportorientierte heimische Wirtschaft. Ob es Beschränkungen geben werde, sei zwar offen. „Bis der Kurs klar ist, müssen wir aber mit Unruhe insbesondere an den Geld- und Kapitalmärkten rechnen.“



Der Unternehmerverband LVU rechnet mit „rauen Zeiten“ auch für die wirtschaftlichen Beziehungen. „Sein Wahlkampf war eine einzige Absage an die Globalisierung“, erklärte LVU-Präsident Gerhard Braun mit Blick auf Trump. „Sollte er solch eine Politik wirklich betreiben, wäre das schädlich für die USA, aber auch für die rheinland-pfälzische Wirtschaft.“

Der Vizevorsitzende des Arbeitgeberverbandes BDA sieht das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA vor dem Aus. „Das dürfte mit Trump gestorben sein, zur Freude aller rechter und linker Populisten jenseits und diesseits des Atlantiks.“



Die USA sind einer der wichtigsten Handelspartner für Rheinland-Pfalz. Bei den Exporten lagen sie 2015 auf dem zweiten Platz nach Frankreich, bei den Importen auf dem vierten Rang hinter den Niederlanden, Belgien und Frankreich. Die rheinland-pfälzischen Unternehmen exportierten im vergangenen Jahr Waren im Wert von rund fünf Milliarden Euro in die USA, bei den Importen waren es knapp drei Milliarden Euro.



