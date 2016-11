Rheinland-pfälzischer Landtag streitet über Pkw-Maut

Vor dunklen Regenwolken ist ein Verkehrsschild zu Mautpflicht zu sehen. Foto: Jens Büttner/Archiv Foto: dpa

(Mainz) Die geplante Pkw-Maut bringt nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ampel-Regierung viele Nachteile. «Die Maut wird am Ende nur Verlierer kennen», sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag im Landtag in Mainz.