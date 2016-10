Ryanair fliegt erstmals Luxemburger Flughafen an

Maschinen vom Typ Boeing 737-800 der irischen low-cost-Airline Ryanair. Foto: Thomas Frey/Archiv Foto: dpa

(Luxemburg (dpa/lrs)) Die irische Fluggesellschaft Ryanair steuert erstmals den Flughafen Luxemburg an: Am Sonntagabend (21.15 Uhr) wird der erste Flug des Billigfliegers aus London-Stansted in Luxemburg erwartet, wie eine Sprecherin des Lux-Airports sagte. Zunächst wird der Flugbetrieb zwischen Stansted und dem Großherzogtum täglich einmal angeboten. Fünf Flüge in der Woche gibt es in die portugiesische Stadt Porto.