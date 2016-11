Ryanair senkt Zahl der Hahn-London-Flüge deutlich

Im jetzigen Winterflugplan 2016/17 seien es nur noch sieben. Die Zahl der wöchentlichen Verbindungen vom Hunsrück nach Porto habe sich von neun auf sechs verringert. Beide Ziele steuert Ryanair seit Ende Oktober auch vom nur 100 Kilometer entfernten Airport Luxemburg aus an.

Die Zahl aller wöchentlichen Abflüge von Ryanair vom Hahn sank laut der Sprecherin im Jahresvergleich von 102 auf derzeit 86. Die Vielfalt sei allerdings nicht kleiner geworden: Die Zahl der vom Hunsrück aus angebotenen Ryanair-Ziele sei von 31 auf 32 gestiegen.

Von Ende März 2017 an will Ryanair zudem von der nur 120 Kilometer entfernten Lufthansa-Basis Frankfurt/Main aus Ziele in Spanien und Portugal ansteuern, die die irische Billig-Airline allesamt auch vom Airport Hahn aus anbietet. Branchenkenner sehen den Hunsrück-Flughafen dann in zusätzlicher Bedrängnis.

Der defizitäre Airport gehört größtenteils Rheinland-Pfalz und zum kleineren Teil Hessen. Er soll verkauft werden. Berater begutachten derzeit sechs Bieter. Ein erster Verkaufsversuch scheiterte.