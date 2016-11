SPD-Abgeordneter Wehner gibt nach falschem Diplomtitel Abgeordnetenmandat ab

Der rheinland-pfälzische SPD-Landtagsabgeordnete Thorsten Wehner legt wegen der Affäre um falsche Angaben im Lebenslauf sein Mandat nieder. Das teilte der 49-Jährige am Dienstag in einer Erklärung mit und räumte Fehler und unachtsames Verhalten ein. In den Landtags-Handbüchern für die Wahlperioden 2006 bis 2011 und 2011 bis 2016 war Wehner mit einem Diplom-Abschluss in Mathematik aufgelistet, obwohl er das Studium abgebrochen hatte.



Als die Fehler am Wochenende bekannt wurden, erklärte Wehner, dass er kein Diplom-Mathematiker sei. Er betonte, er habe nie behauptet, diesen Titel zu haben und wisse nicht, wie die Information dort hereingekommen sei. Drei Tage später kündigte Wehner an, den Landtag zu verlassen. «Dass falsche Angaben zu meinem Abschluss erschienen sind, bedauere ich sehr. Ich ärgere mich über meine Fehler und Versäumnisse und meine Unachtsamkeit», schrieb Wehner in seiner persönlichen Erklärung, die die SPD-Fraktion weiterleitete. «Die Debatte um meinen Hochschulabschluss ist für mich und meine Partei zu einer Belastung geworden. Um Schaden von der rheinland-pfälzischen SPD und der SPD-Landtagsfraktion abzuwend en, werde ich zum 30. November 2016 mein Abgeordnetenmandat niederlegen.»



Wehner betonte aber: «Ich habe in den vergangenen Jahren gegenüber den Wählerinnen und Wählern, gegenüber SPD-Mitgliedern und auch gegenüber der politischen Konkurrenz nie behauptet, dass ich mein Studium der Mathematik beendet hätte. Vielmehr habe ich regelmäßig darauf hingewiesen, dass mir ein Schein zum Abschluss gefehlt hat.» SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer hatte vorher gesagt, der Fraktion sei die Biografie von Wehner bekannt gewesen. Wehner war seit 2006 Landtagsmitglied für den Wahlkreis Altenkirchen.



Die Abgeordneten sind selbst verantwortlich für die Einträge im Landtags-Handbuch. Im neuen Handbuch firmiert der SPD-Politiker nur noch als Mathematiker. Der Druck auf den SPD-Politiker war gewachsen. Schweitzer rief ihn am Montag dazu auf, einige offene Fragen zu beantworten. «Es ist auf keinen Fall tolerierbar, sollte ein Abgeordneter falsche Angaben zu seinem beruflichen Abschluss, zu seinem Universitätsabschluss gemacht haben.»



Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen mehrere Ex-Mitarbeiter der insolvent gewordenen AWO-Kreisverbände Altenkirchen und Westerwald. Es geht um mutmaßlichen Betrug bei Seminaren: Sie sollen 2010 bis 2014 mehr Teilnehmer abgerechnet haben als kamen. Wehner stand an der Spitze des AWO-Kreisverbandes Altenkirchen. Er steht im Verdacht, an einer möglichen Betrugsserie bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) beteiligt gewesen zu sein.