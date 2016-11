SPD-Fraktionschef Schweitzer will Fragen zu falschem Titel von Politiker Wehner klären

«Es ist auf keinen Fall tolerierbar, sollte ein Abgeordneter falsche Angaben zu seinem beruflichen Abschluss, zu seinem Universitätsabschluss gemacht haben», sagte er am Montag in Mainz. Er sieht jedoch noch mehrere offene Fragen. «Wir werden versuchen, diese Fragen so schnell wie möglich gemeinsam mit ihm zu klären.»

Wehner ist in den Landtags-Handbüchern 2006 und 2011 als Mathematiker mit Diplomabschluss aufgeführt. Am Wochenende bestätigte er, kein Diplom-Mathematiker zu sein.



Wehner erklärte, er habe nie behauptet, diesen Titel zu haben und wisse nicht, wie die Information dort hereingekommen sei. Schweitzer sagte am Montag, in der SPD-Fraktion sei bekannt gewesen, dass Wehner sein Studium nicht beendet habe.