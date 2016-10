Auf dem Firmengelände im Stadtteil Brebach lief beim Umfüllen von 30-prozentiger Salzsäure unkontrolliert Flüssigkeit aus, wie die Feuerwehr Saarbrücken am Freitag mitteilte. Einsatzkräfte in Schutzanzügen und mit Atemschutz-Masken entfernten die Säure. Die verletzten Mitarbeiter wurden vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Messungen der Salzsäure-Dämpfe in der Luft ergaben laut Feuerwehr, dass für die Gesundheit der Anwohner keine Gefahr bestand.