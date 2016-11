Schäden an Oberleitung: ICE-Strecke Frankfurt-Köln gesperrt

Mehrere Personen steigen in einen ICE der Deutschen Bahn. Foto: Arne Dedert/Archiv Foto: dpa

(Frankfurt/Main (dpa)) Wegen Schäden an der Oberleitung ist die ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln am Montagmorgen gesperrt worden. Bahnreisende müssen sich auf Verspätungen einstellen. Vermutlich sei Raureif die Ursache, sicher lasse sich das aber noch nicht sagen, sagte eine Bahnsprecherin in Frankfurt.