In der Nacht zum Dienstag bleibt es ähnlich und es besteht Glättegefahr. Am Tag selbst ist der Himmel weiterhin dicht bewölkt. Es treten wiederholt Schauer auf, die bis in tiefe Lagen als Schnee oder Graupel fallen. In der Nacht zum Mittwoch lassen die Schauer allmählich nach und die Bewölkung lockert auf. Der Mittwoch wird jedoch erneut nass, die Schneefallgrenze steigt dann bis in höhere Lagen. Die Nacht zum Donnerstag bleibe weiter regnerisch, teilte der DWD mit.