Schulbehörde: SPD-Abgeordneter gab Tätigkeit korrekt an

Das sagte ADD-Sprecherin Eveline Dziendziol am Dienstag. Wehner war nach eigenen Angaben von 2004 bis Juli 2006 freiberuflicher Dozent für Mathematik an einer Gesamtschule in Hamm sowie einem Gymnasium, einer Real- und einer Hauptschule in Wissen. Er arbeitete laut ADD im Ganztagsschulbereich und beim Projekt «Erweiterte Selbstständigkeit» mit Honorarvertrag.

Der 49-Jährige ist wegen des Eintrags eines falschen Diplom-Titels unter Druck geraten. In den Landtags-Handbüchern für die Wahlperioden 2006-2011 und 2011-2016 wird er als Mathematiker mit Diplomabschluss geführt. Er hatte bestätigt, kein Diplom-Mathematiker zu sein und erklärt, er wisse nicht, wie die Information dort hereingekommen sei. Abgeordnete sind selbst für die Einträge verantwortlich.

CDU-Generalsekretär Patrick Schnieder hält Wehner nicht mehr für haltbar. «Es ist höchste Zeit, dass die SPD in Rheinland-Pfalz Herrn Wehner aus dem Verkehr zieht», teilte Schnieder mit. Die «Rhein-Zeitung» hatte am Dienstag berichtet, dass die ADD Wehners Mitarbeit prüfen wollte.