Sechs Menschen in Mainz-Bingen an Hasenpest erkrankt

Feldhase. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv Foto: dpa

(Ingelheim (dpa/lrs)) Im Landkreis Mainz-Bingen sind sechs Menschen an der seltenen Hasenpest erkrankt. Nach der Infizierung Anfang Oktober seien die Betroffenen nun wieder gesund, teilte die Kreisverwaltung mit Sitz in Ingelheim am Mittwoch mit. Alle sechs hätten bei einer Weinlese im Norden des Landkreises mitgemacht; drei von ihnen hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen.