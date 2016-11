Staatsanwaltschaft Koblenz prüft Strafanzeige gegen Rapper Cro

Cro. Foto: Jörg Carstensen/Archiv Foto: dpa

(Koblenz (dpa/lrs)) Bei der Staatsanwaltschaft Koblenz ist eine Strafanzeige gegen den Rapper Cro eingegangen. Eine Konzertbesucherin wirft dem 26-Jährigen vor, sie bei einem Konzert an der Loreley-Bühne in St. Goarshausen im August verletzt zu haben, als er eine gefüllte Plastikflasche von der Bühne warf, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.