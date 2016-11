Städte vorbereitet auf Weihnachtsmärkte - Kein Besucherminus erwartet

Die Veranstalter der Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz rechnen in diesem Jahr wieder mit Hunderttausenden Besuchern. Damit zwischen Lebkuchenstand und Weihnachtskrippe nichts passiert, setzen die Behörden auf bewährte Maßnahmen wie Polizeistreifen.Im vergangenen Jahr stand bei den Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz nach den Terroranschlägen von Paris die Sicherheit im Fokus. Diesmal geben sich die Veranstalter vergleichsweise gelassen, so mancher spürt eine größere Vorfreude. Gesetzt wird auf bewährte Konzepte, um ein friedliches Miteinander zu gewährleisten. Mit einem Besucherminus rechnen die Veranstalter nicht.«Die Lage ist entspannt», sagte der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Trierer Weihnachtsmarkt, Thomas Vatheuer. Dennoch sei mit Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt ein umfangreiches Sicherheitskonzept erstellt worden. Zudem seien private Sicherheitsdienste engagiert worden. Dass Besucher aus Angst vor möglichen Gefahren fernbleiben, erwartet er nicht. «Auf unserer Facebook-Seite haben wir 14 000 Fans, die Leute freuen sich alle riesig auf den Weihnachtsmarkt.» Die Vorfreude sei größer als im vergangenen Jahr.Auch in Mainz ist die Stimmung gelassen. Für die Sicherheit sei so wie in den Vorjahren mit Polizeistreifen gesorgt, erklärte Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollierten die Qualität der Essensangebote. Nachts werde ein Sicherheitsdienst auf die Stände aufpassen. Spürbar weniger Besucher wegen der Angst vor Terror erwartet auch Peterhanwahr nicht. Blieben doch welche weg, so seien das wahrscheinlich Einzelfälle. «Man kann das nur dadurch mildern, indem man eben Präsenz zeigt», sagte er. Ängste müssten ernst genommen werden. Aber: «Manchmal wird das Kopfkino nicht annähernd von der Realität eingeholt.»Auch in Koblenz werden Polizei und Ordnungsamt auf dem Weihnachtsmarkt präsent sein. Private Sicherheitskräfte würden wie in früheren Jahren ebenfalls eingesetzt, sagte Organisator Detlef Könitz, der mit einem ähnlich großen Andrang wie in den vergangenen Jahren rechnet. In der Rhein-Mosel-Stadt sind Könitz zufolge etliche Polizisten und Security-Mitarbeiter zivil unterwegs. Dadurch sei die Zahl der Taschendiebstähle in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen.In Ludwigshafen wird sich neben der Polizei ein privater Sicherheitsdienst unter die Weihnachtsmarktbesucher mischen. «Das ist einfach Standard», erklärte der Sprecher des Veranstalters Lukom, Markus Lemberger. Nach den Anschlägen in Paris im November 2015 sei die Zahl der Sicherheitskräfte verstärkt worden. Dies werde in diesem Jahr vorsorglich so bleiben. Einen Anlass, dem Markt fernzubleiben, gebe es nicht. Lemberger ist sich sicher: «Die Leute freuen sich auf den Weihnachtsmarkt und werden kommen.»