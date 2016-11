Studie: Jeder Zehnte in Rheinland-Pfalz ist überschuldet

Rheinland-Pfalz liegt damit über der bundesweiten Verschuldungsquote von 10,06 Prozent. Negativer Spitzenreiter des «Schuldneratlas 2016» ist weiter Bremen mit 14,01 Prozent. Bundesweit am niedrigsten ist die Quote in Bayern mit 7,35 Prozent, gefolgt von Baden-Württemberg mit 8,34 Prozent. Pirmasens hat mit 18,38 Prozent bundesweit die zweithöchste Überschuldungsquote. In den vergangenen zwölf Jahren stieg in der Stadt die Quote um fast zwei Prozentpunkte. Einen besonders positiven Trend verzeichnen dagegen die Städte Mainz (-1,75 Prozentpunkte), Speyer (-1,93 Prozentpunkte) und Landau (-2,03 Prozentpunkte). Hier sank die Überschuldungsquote in den vergangenen zwölf Jahren landesweit am stärksten.

Besonders deutlich hat im bundesweiten Vergleich mit einem Plus um 5,6 Prozent die Zahl der Fälle von hoher Überschuldung zugenommen. Weiter ansteigend ist auch die Altersüberschuldung. Derzeit sind in ganz Deutschland nach Angaben von Creditreform 174 000 Menschen ab 70 Jahren überschuldet. Dies entspricht einer Zunahme von 25 000 Fällen oder 16 Prozent. Mit einer Überschuldungsquote von 1,34 Prozent liegt diese Altersgruppe jedoch immer noch deutlich unter den Werten der jüngeren Altersjahrgänge.