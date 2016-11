Tausende Briefe: Beim Nikolaus stapelt sich die Post

Rund 4000 Briefe sind beim Nikolauspostamt eingetroffen. Foto: Bernd Settnik/Archiv Foto: dpa

(St. Nikolaus) Aus aller Welt haben Kinder in diesem Jahr bereits an den Nikolaus geschrieben - und warten nun auf seine Antwort: Beim Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus seien rund 4000 Briefe eingegangen, sagte am Mittwoch Sabine Gerecke, Leiterin der Kinderbriefaktion in St.Nikolaus.