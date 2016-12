Besonders viele Hotspots haben dabei die lokale Freifunk-Initiativen eingerichtet. Das Prinzip funktioniert so: Die Freifunk-Router verbinden sich untereinander und bilden so ein dezentrales, lokales Netz in der Stadt. Wegen der Freifunk-Router schafft es zum Beispiel Kirchheimbolanden in der Pfalz laut Ministeriumsliste die Gemeinde mit den zweitmeisten Hotspots im Land zu sein.

«Die Idee ist sehr gut angekommen», sagte Klaus Hartmüller, Stadtbürgermeister von Kirchheimbolanden. Auch er selber habe einen Freifunk-Router in seinem Haus stehen, ein weiterer stehe im Rathaus. Es gilt: Je mehr Menschen sich beteiligen, desto flächendeckender wird das Netz. Die Menschen müssen dabei die Router selbst kaufen - Freifunk hilft nur bei der Installation.