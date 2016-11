Theater Trier: Ermittlungen wegen Weitergabe von internem Bericht

Es sei ein Verfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Verletzung von Privatgeheimnissen eingeleitet worden, sagte Triers Leitender Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Mittwoch in Trier.

Ein Bericht des städtischen Rechnungsprüfungsamtes zu der Theater-Affäre sei in mehreren Medien bereits zum Teil veröffentlicht worden, bevor er in den nichtöffentlichen Rechnungsprüfungs-Ausschuss gelangt sei, hieß es aus dem Rathaus. Der Bericht kritisierte den inzwischen gekündigten Theaterintendanten Karl Sibelius und Kulturdezernent Thomas Egger (SPD). Beide gelten als Schlüsselfiguren in der Krise um Etat-Überschreitungen in Millionenhöhe beim Theater.

Oberbürgermeister Leibe hatte vergangene Woche vermutet, dass Mitarbeiter des Rathauses oder Mitglieder städtischer Gremien den Bericht Medien zugespielt haben. Nur sehr wenige Ausschüsse seien noch vertraulich zum Schutz von Mitarbeitern, hieß es. Dazu gehöre der Rechnungsprüfung-Ausschuss.