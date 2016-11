Trierer Kommunikationsdesignerin bekommt Akademiepreis des Landes

Die Trierer Dozentin habe den Preis am Montag für ihre «vorbildhafte Lehre und kreativ-künstlerische Leistungen» verliehen bekommen, erklärte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Peter Strohschneider, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, sagte in seiner Laudatio laut Manuskript, die Arbeit von Bulanda-Pantalacci sei in besonderem Maße geeignet, «ein Verständnis für kulturelle und politische Zusammenhänge in Europa zu fördern». Kulturstaatssekretär Salvatore Barbaro attestierte der Jury um Strohschneider in seinem Grußwort ein «sehr gutes Gespür bei der Auswahl». Der Preis wird seit 2001 vergeben.

Bulanda-Pantalacci studierte zunächst Werbung in Minsk und Warschau sowie an der Kunstakademie in Krakau. Sie schloss ein Studium der Kunstgeschichte, Volkskunde und Vergleichende Religionen an der Universität Bonn an. Seit 1999 lehrt sie an der Hochschule Trier die Studienfächer Experimentelle Gestaltung und Zeichnerische Wahrnehmung.



„Interkulturelle Kompetenz bereichert und macht tolerant“