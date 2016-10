Trierer Nero-Ausstellung lockte gut 272 000 Besucher an

«Das Thema Nero hat sich als wahrer Besuchermagnet erwiesen und viele Besucher aus der ganzen Welt nach Trier gelockt», teilten die Direktoren der drei beteiligten Museen in Trier am Dienstag mit. «Wir sind überwältigt.» Die Schau «Nero - Kaiser, Künstler und Tyrann» war von Mitte Mai bis Mitte Oktober zu sehen. Die Organisatoren hatten vorher mit 150 000 Besuchern gerechnet.

Nach Ende der Ausstellung gehen die rund 800 Exponate von insgesamt 165 Leihgebern aus 21 Ländern zurück geht es in die große Museen Europas: in den Louvre nach Paris, in die Vatikanischen und Kapitolinischen Museen nach Rom oder in die Eremitage nach



Sankt Petersburg. Mit Nero habe die Stadt Trier im Jahr des 30-jährigen Jubiläums als Unesco-Welterbestätte ihren Ruf als das «Zentrum der Antike» weiter festigen können, hieß es.

Die Ausstellung war ein Gemeinschaftsprojekt des Landes Rheinland-Pfalz, der Stadt Trier und des Bistums Trier. Ziel war es, den Imperator Nero (37 bis 68) im Licht neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse darzustellen. Das Budget belief sich auf 3,85 Millionen Euro.