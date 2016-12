Wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Ludwigshafen sagte. Der 37-jährige Studernheimer Trainer habe ausgesagt, «mehrere Hände» hätten ihn zu Boden gestoßen. Von mehreren Spielern sei ihm mit Stollenschuhen in den Rücken und ins Genick getreten worden. Vermutlich habe es sich ausschließlich um Spieler des gegnerischen Teams gehandelt.

Unklar war auch noch, warum die Gemüter so hochkochten. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und betonte in einer Mitteilung: «Sportsgeist sieht wohl anders aus.»