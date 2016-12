Die Täter holten sich in der Nacht zum Samstag etwa 50 Bäume im Gesamtwert von circa 2000 Euro aus einer umzäunten Verkaufstelle, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wer die grüne Fracht per Lastwagen oder Anhänger abtransportiert hat, war zunächst unklar.