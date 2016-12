Unbekannte stehlen wertvolle Wein-Rarität in Bernkastel-Kues

(Bernkastel-Kues) Aus der Vinothek in Bernkastel-Kues ist die älteste und wertvollste Flasche Wein gestohlen worden. Die 0,75-Liter-Flasche Longuicher Herrenberg Riesling Auslese aus dem Jahr 1937 wurde am Sonntag aus einer Vitrine im Gang zwischen zwei Weinkellern entwendet, teilte die Polizei am Abend mit.