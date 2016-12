Wie die Polizei am Montag mitteilte, sprach ein Beamter den Fahrer an und schilderte ihm die möglichen Konsequenzen seines Verhaltens. Auf die Aufforderung, die Ausfahrt zu räumen, habe der Mann erwidert: «Das ist mir grad mal egal.» Auch der Hinweis auf eine Anzeige brachte ihn nicht zur Vernunft. Der Mann verlangte den Namen des Beamten, um sich an höherer Stelle zu beschweren. Nach längerer Diskussion fuhr er sein Auto schließlich doch weg. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der Zwischenfall ereignete sich bereits am Freitag.