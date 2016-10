Ein Sprecher der Bundespolizei sagte am Samstag in Koblenz, es werde noch geprüft, ob der 20-Jährige für den Einsatz von Polizei und Sprengstoffexperten zur Kasse gebeten werde. Wegen der beiden herrenlosen Gepäckstücke war der Hauptbahnhof am Freitagnachmittag evakuiert worden. Der Zugverkehr wurde zeitweise eingestellt. Der Koffer und die Sporttasche wurden von Experten geröntgt und stellten sich als harmloses Reisegepäck heraus.



