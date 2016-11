Vermisstes Känguru wieder zurück bei der Herde

Symbolfoto: Ein Wallaby ist ein kleiner Vertreter der Kängurus - und in Tasmanien häufig zu sehen. Foto: Tourism Tasmania

(Otterberg/Kaiserslautern (dpa/lrs)) Das in der Pfalz entlaufene Känguru ist wohlbehalten zu seiner Herde zurückgekehrt. Es sei putzmunter, der Halter habe es einfangen können, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Kaiserslautern.