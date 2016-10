Vogel des Jahres 2017 in Rheinland-Pfalz sehr verbreitet

Ein Waldkauz schaut aus einer Baumhöhle. Foto: Peter Kühn/NABU/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Der Waldkauz ist Vogel des Jahres 2017. In Rheinland-Pfalz lebt die Eule vor allem in den waldreichen Mittelgebirgen, wie der Naturschutzbund (Nabu) in Mainz mitteilte. Aber auch in städtisches Gebiet ist der Waldkauz (Strix aluco) mittlerweile vorgedrungen.