Vogelgrippe: Zoos und Wildparks in Rheinland-Pfalz sorgen vor

«Die Hühnervoliere ist mit einer Plane abgedeckt und mit einem Gitternetz versehen, so dass keine kleinen Vögel von außen hinein können», erklärte Tierpfleger Danny Stock. Die Hühner des Mainzer Wildparks sind nach Angaben der Stadt in die Greifvogel-Auffangstation umgezogen, die Gänse leben übergangsweise in einem Zelt.

Bisher ist das Land laut Umweltministerium noch nicht von der Vogelgrippe betroffen. «Wir halten es trotzdem für leichtsinnig, dass Rheinland-Pfalz noch keine landesweite Stallpflicht erlassen hat», sagte Klaus-Peter Linn, Geschäftsführer des Geflügelwirtschaftsverbandes Rheinland-Pfalz. Derzeit muss Geflügel in den gesamten Kreisen Mayen-Koblenz, Mainz-Bingen und Germersheim sowie in mehreren Risikogebieten unter anderem entlang des Rheins, der Mosel und an den Laacher Seen in den Stall.