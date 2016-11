Ein Passant hatte Beagle «Ginger» am Mittwoch in der Nähe eines Einkaufszentrums entdeckt und die Polizei verständigt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die Beamten konnten den Halter des Tieres aber nicht finden. Was tun? Zwei Polizisten gingen mit der Hündin Gassi, und prompt erinnerte sich «Ginger» an den Heimweg. Zielstrebig und «mit zügigen Schritten» lief sie voran - zum Erstaunen der Beamten sogar «verkehrsgerecht über eine Fußgängerampel». Wenig später wurde «Ginger» dann unversehrt von der 20-jährigen Tochter des Besitzers empfangen.