Auch in diesem Jahr herrsche dann «Weihnachtsfrieden», in dem die Ämter keine Betriebsprüfungen starten oder Vollstreckungsmaßnahmen durchführen, teilte das Finanzministerium in Mainz am Montag mit. «Der Weihnachtsfrieden ist eine gute Tradition und trägt zur Bürgerfreundlichkeit der Finanzverwaltung bei», erklärte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). Allerdings: Maschinell erstellte Mitteilungen und Mahnungen werden weiterhin versandt.