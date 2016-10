Weniger Messdiener - Pfarreien steuern bei Nachwuchswerbung um

Weniger Kirchenmitglieder, Ganztagsschule und andere Freizeitmöglichkeiten: Es gibt zahlreiche Gründe, warum in vielen Kirchengemeinden die Zahl der Messdiener sinkt. Pfarreien gehen bei der Nachwuchswerbung deshalb neue Wege. «Wir versuchen uns den Möglichkeiten der Kinder anzupassen», sagt Pastoralreferent Clemens Fiebig von der Pfarrei Hl. Katharina von Siena in Ludwigshafen.



Tobias Sattler, Referent für Messdiener beim bischöflichen Jugendamt in Mainz, mahnt: «Da kann man nicht tatenlos zusehen - sonst haben die Gemeinden irgendwann ein Zukunftsproblem.» Die Zahl der Ministranten ist in allen Bistümern im Land in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Im Bistum Mainz waren es bei der letzten Zählung im vergangenen Jahr noch etwa 9000, rund 1600 weniger als 2008. Ganz ähnlich ist der Rückgang im Bistum Limburg, auch hier waren es 2015 noch rund 9000 Jugendliche. Ein Teil des Bistums liegt in Rheinland-Pfalz.



Im Bistum Trier sank die Zahl im gleichen Zeitraum von 27 000 auf rund 20 000 Messdiener. Im Bistum Speyer gibt es noch etwa 7000 «Minis». Einen Notstand sehen die Bistümer angesichts dieser Zahlen aber noch nicht. Allerdings ist die Situation von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. Fiebig, in dessen Pfarrei fünf Gemeinden zusammengeschlossen sind, berichtet, dass etwa in der Ludwigshafener Gartenstadt an manchen Sonntagen kein einziger Messdiener am Gottesdienst mitwirkt. «Das ist dann schon trist.» Grund seien die häufig zerrütteten Familienverhältnisse in diesem Teil der Stadt, oft leben Vater und Mutter getrennt und weit voneinander entfernt. «Da sind die Kinder am Wochenende oft gar nicht hier.»



In Ludwigshafen gelte deshalb: Auch wer nur einmal im Monat oder sogar nur alle zwei Monate zum Ministrieren kommen könne, sei willkommen. «Wir sind da sehr flexibel geworden», sagt Fiebig. Mit Ausflügen und Freizeiten auch mit Ministranten anderer Gemeinden soll zudem die soziale Gemeinschaft gestärkt werden. Für Sattler geht es darum, den Jugendlichen klarzumachen, dass der Dienst ein persönlicher Gewinn für sie ist. Großveranstaltungen wie der bistumsweite Ministrantentag sollen für den Dienst werben und zeigen, dass Messdiener sein mehr ist, als nur im Gottesdienst mitzuwirken.



Zwei Trends verschärfen die Situation. Da wäre zum einen die sinkende Bedeutung von Religion und Glaube in der Gesellschaft. «Kirche scheint für viele nicht mehr attraktiv zu sein», sagt Clemens Mann vom Bistum Limburg. Sinkende Katholikenzahlen bedeuten eben auch weniger Jugendliche in den Gemeinden. Die Kirchennähe der Familie sei ein entscheidender Faktor, sagt Pastoralreferent Fiebig. «Das ist in immer weniger Familien der Fall.» Umgekehrt gebe es aber auch Kinder, die sich bewusst für den Dienst entscheiden, obwohl die Eltern sonntagmorgens lieber im Bett bleiben.

Zum anderen machen sich der demografische Wandel und sinkende Geburtenzahlen bemerkbar. «Es werden überhaupt weniger Kinder geboren», sagt Mann vom Bistum Limburg. Ein immer größeres Angebot von Sport- und Musikvereinen auch an Sonntagen tut sein übriges. Der Ludwigshafener Pastoralreferent Fiebig bleibt trotzdem optimistisch: «Solange es uns gelingt, die zusammenzuführen, die noch wollen, können wir das positiv beeinflussen.»