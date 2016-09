Werkstatt verschrottet zu reparierenden Wagen eines Kunden

Ein Auto auf einem Schrottplatz. Symbol-Archivbild: Christian Moeris Foto: christian moeris (cmo) ("TV-Upload moeris"

(Mainz/Bingen (dpa/lrs)) In einer Werkstatt im Kreis Mainz-Bingen ist ein zu reparierendes Auto verschrottet worden. Der Werkstattbesitzer habe seinem jungen Kunden gesagt, der Wagen habe ihm im Weg gestanden, berichtete die Polizei in Mainz am Dienstag.