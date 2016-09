Wieder Autos abgebrannt im nördlichen Rheinland-Pfalz

«Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen», sagte eine Andernacher Polizistin. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Umliegende Gebäude blieben dank des Einsatzes der Feuerwehr verschont.



Seit Wochen beschäftigt eine Serie von mutmaßlichen Brandstiftungen im Norden des Landes Polizei und Feuerwehr. Insgesamt viele hundert Heuballen gingen an verschiedenen Orten in Flammen auf - und in der Nacht zum Montag auch ein abgestellter Schulbus in Mendig.



Vorerst gebe es keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Feuer in Weißenthurm und den zahlreichen früheren Bränden, sagte eine Koblenzer Polizeisprecherin. «Aber natürlich wird das abgeglichen.»