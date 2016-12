Wohl kein Schnee an Weihnachten

Foto: Jens Büttner

(Offenbach (dpa/lrs)) Die Woche vor Heiligabend beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland trüb. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag vorhersagte, ist es am Montag teils stark bewölkt. Sonnenschein bleibt die Ausnahme. Dank Hoch «Xander» erreichen die Temperaturen vier bis sieben Grad.