Zentrum für seltene Erkrankungen an Saar-Uniklinik eröffnet

Ärzte in einer Klinik. Symbol-Foto: Maurizio Gambarini/Illustration Foto: dpa

(Homburg (dpa/lrs)) Menschen mit seltenen Erkrankungen haben im Saarland jetzt eine zentrale Anlaufstelle: Am Freitag wurde am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg das Zentrum für seltene Erkrankungen eröffnet. «Wir wollen bereits bestehende Versorgungsstrukturen am Klinikum bündeln und besser zugänglich machen», sagte der Sprecher des Zentrums, Professor Robert Bals.