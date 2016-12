Bei dem Einsatz am 23. und 24. November in Saarbrücken, Kaiserslautern und Landau stellten sie 20 Fälle fest, bei denen die Sozialversicherungsbeiträge nicht ordnungsgemäß abgeführt wurden. In zwölf Fällen bezahlten die Arbeitgeber außerdem nicht den Mindestlohn. Die Kontrollen des Hauptzollamts Saarbrücken waren Teil von bundesweiten Prüfungen im Friseurhandwerk.