«Wir haben momentan eine stabile Hochdrucklage», sagte ein Meteorologe des DWD am Samstag in Offenbach. Möglicherweise fließt nach Einschätzung der Wetterforscher an den Feiertagen sogar richtig warme Luft aus Spanien zu uns. Selbst wenn an Heiligabend die ersten Niederschläge einsetzen - bei Temperaturen um fünf Grad fällt wohl eher Regen als Schnee. In den nächsten Tagen bleibt es meist neblig-trüb oder bewölkt. Die Temperaturen schwanken zwischen zwei und fünf Grad.