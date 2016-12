Zur Weihnachtszeit nimmt auch die Feldpost zu

Hier trudeln die Pakete der Soldaten ein, und hier werden sie auf den Weg in Richtung Heimat gebracht - nachdem der Zoll einen Blick darauf geworfen hat.

Die Feldpost macht aber nur einen kleinen Teil der Sendungen aus, die in Speyer bearbeitet werden. Im Paketzentrum gehen die Päckchen ein, die für das Saarland, die Pfalz, den Rhein-Neckar-Raum und einen Teil Südhessens bestimmt sind; aber auch die für Deutschland bestimmten Päckchen aus den USA, der Schweiz, Frankreich, Portugal und Spanien. Insgesamt wächst die tägliche Menge der Sendungen in den sechs Wochen vor Weihnachten von 220 000 auf bis zu 426 000 an Spitzentagen an. Kurz vor dem Fest werden noch turbulente Stunden erwartet. Das Bestellverhalten der Spätkäufer sei «eine Herausforderung», sagt Zentrumschef Rudi Herz.