Zwei Autofahrer bei Unfall in der Eifel schwer verletzt

Polizei (Symbolfoto) Foto: Stephan Jansen (dpa)

(Welling (dpa/lrs)) Bei einem Zusammenstoß zweier Kleinwagen auf einer Landstraße in der Eifel sind beide Fahrer schwer verletzt worden. Eine 22-Jährige wollte am Samstag in Welling (Kreis Mayen-Koblenz) nach Polizeiangaben die L 98 überqueren, um auf einem Feldweg weiterzufahren.