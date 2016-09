Aldi Süd ruft Grießdessert zurück

Die "T.M.A. Handelsgesellschaft mbH" ruft alle Becher des "Desira Grießdessert" mit Mindesthaltbarkeitsdatum vor dem 19.10.2016 zurück, wie das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz mitteilt. Der Dessert sei auch in Aldi-Süd-Filialen in Rheinland-Pfalz verkauft worden.Grund für den Rückruf: In den betroffenen Bechern können sich kleine Kunststoffteilchen befinden. Konkret geht es um die Sorten Heidelbeere, Kirsche, Rote Grütze, Erdbeer-Himbeere und Aprikose.Die Desserts nach dem MHD 19.10.2016 (dieses Datum eingeschlossen) sind laut ALDI Süd nicht betroffen. Das Unternehmen bittet darum, betroffene Becher in die nächstgelegen Aldi-Süd-Filiale zurückzubringen. Der Kaufpreis wird den Kunden zurückerstattet.In der Region Trier betroffen sind Desira Grieß Desserts mit den Mindeshaltbarkeitsdaten12.09., 23.09., 26.09., 06.10. und 13.10.2016.