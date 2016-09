Freie werfen Liberalen Verrat am Wähler vor

(Trier) Die bei der Landtagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde gescheiterten Freien Wähler haben die Liberalen scharf kritisiert. Freien-Landesvorsitzender Stephan Wefelscheid warf der FDP „Verrat am Wähler“ vor. Durch ihre Beteiligung an der Regierung seien die Liberalen zum „Steigbügelhalter weiterer fünf Jahre rot-grüner Politik in Rheinland-Pfalz“ geworden.