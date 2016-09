Für die Zeit nach der Weihe sei bereits ein Treffen vereinbart. "Wir werden uns treffen, wenn die Weihe vorbei ist und ich in Limburg angekommen bin", sagte der designierte Limburger Bischof. Der Trierer Generalvikar Georg Bätzing (55) wird am übernächsten Sonntag zum Bischof von Limburg geweiht. Sein Vorgänger Franz-Peter Tebartz-van Elst wird bei der Amtseinführung laut Bätzing nicht dabei sein. "Er wurde über die Feierlichkeiten informiert, hat aber mitgeteilt, dass er daran nicht teilnehmen wird", sagte Georg Bätzing. Das komplette Interview mit Georg Bätzing später auf volksfreund.de und in der TV-Wochenendausgabe.