Trierer Aufsichtsdirektion: Ex-Chefin kritisiert eigene Abberufung - Neues Führungsduo in Amt eingeführt

Gleichzeitig verabschiedete der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) Linnertz’ Vorgängerin Dagmar Barzen (SPD). Barzens ehemalige Stellvertreterin Anna Köbberling (49) sitzt seit Mai für die SPD im Mainzer Landtag.



Ex-ADD-Chefin kritisiert eigene Abberufung



Bei der Veranstaltung kritisierte die ehemalige Präsidentin der ADD ihre Versetzung in den Ruhestand. Am Montagabend sagte die 52-Jährige, sie hätte noch gerne weitergemacht. Aber das Vertrauen in ihre Führungskompetenz sei nicht mehr vorhanden gewesen.



Barzen war im Mai von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in den einstweiligen Ruhestand verabschiedet worden - ohne Angabe von Gründen. Inoffiziell war zu hören, dass Barzen vorgeworfen wurde, auf die Flüchtlingskrise zu spät reagiert zu haben. Sie selbst sprach am Montag von ihrer "schwierigsten Aufgabe in 25 Jahren Landespolitik."