13-Jähriger schlägt Grusel-Clown mit Hammer in die Flucht

Seit einigen Tagen werden vermehrt Übergriffe und Angriffe bewaffneter Clowns registriert. Foto: Paul Zinken/Symbolbild Foto: dpa

(Bad Honnef) Mit einem Hammer hat ein 13-Jähriger in Bad Honnef einen „Grusel-Clown“ in die Flucht geschlagen. Der Junge sei am Dienstagabend von einem der vermeintlichen Clowns angegriffen und erschreckt worden.