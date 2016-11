Auftakt der Bundesratspräsidentschaft: Dreyer kritisiert Pegida scharf - Betonung des Föderalismus (Update)

„Wir müssen die Wut und den lautstarken Protest aushalten und ihm mit den Stärken der Demokratie begegnen“, sagte Dreyer zum Auftakt ihrer Bundesratspräsidentschaft am Freitagmorgen in Berlin. Scharfe Kritik äußerte Dreyer an der Protestbewegung Pegida, ohne sie allerdings beim Namen zu nennen. „Lassen wir es nicht zu, dass eine Minderheit für sich reklamiert, sie sei das Volk“, sagte die SPD-Politikerin. Die Minderheit verrate das Volk, weil sie die Grundwerte mit Füßen trete.



Als Stärken der Demokratie bezeichnete die neue Bundesratspräsidentin das Zuhören, das Zusammenführen unterschiedlicher Interessen und die Suche nach einer positiven Zukunftsvision. Malu Dreyer ist für ein Jahr Präsidentin der Länderkammer. Ihre erste Auslandsreise führte die 55-Jährige nach Frankreich.



Bundesrat: Dreyer betont Wert des Föderalismus



Dreyer hat zum Auftakt ihrer Bundesratspräsidentschaft den Wert des Föderalismus betont. Die Länderkammer sei ein wichtiges Moment des Ausgleichs und der demokratischen Mitwirkung, sagte Dreyer. Sie hat ihre Präsidentschaft unter das Motto "Gemeinsam sind wir Deutschland" gestellt. Sie endet im nächsten Oktober mit den Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit.









(Berlin)